যমুনা সেতুতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতুতে ট্রাক, ক্যাভার্ড ভ্যান ও দুধবাহী গাড়ির ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হয়নি।
রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সেতুর ২৩ নম্বর পিলারের উত্তরবঙ্গগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা ওই লেনে যান চলাচল বন্ধ থাকে।
যমুনা সেতুর পশ্চিম থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছা. বিথি আজকের পত্রিকা’কে জানান, সংঘর্ষের পর দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক।
