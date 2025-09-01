Ajker Patrika
পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই শিশুর

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার সফাপুর বিনোদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো একই গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে আরাফাত (৬) ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে নাঈম (৪)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে কয়েকটি শিশু বাড়ির পাশেই খেলাধুলা করছিল। খেলার একপর্যায়ে আরাফাত ও নাঈম নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন খোঁজা শুরু করলে কিছু সময় পর পুকুরে ভেসে উঠতে দেখা যায় একটি শিশুর দেহ। পরে গ্রামবাসী পুকুরে নেমে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, শিশু দুটি নিখোঁজ হওয়ার পর হঠাৎ গ্রামবাসী পানিতে কিছু একটা ভাসতে দেখে। এরপর পানিতে নেমে একজন শিশুকে উদ্ধার করে। পরে আরেকজনকেও পানিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু ততক্ষণে তারা মারা যায়।

এ ঘটনায় নিহত দুই পরিবারের স্বজনদের আহাজারিতে গ্রামের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিষয়টি নিশ্চিত করে মহাদেবপুর থানার ওসি মো. শাহীন রেজা বলেন, শিশু দুটি অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে মারা যায়। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক।

নওগাঁপানিতে ডুবে মৃত্যুরাজশাহী বিভাগমহাদেবপুরশিশু
