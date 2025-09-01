পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই শিশুর

নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার সফাপুর বিনোদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো একই গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে আরাফাত (৬) ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে নাঈম (৪)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে কয়েকটি শিশু বাড়ির পাশেই খেলাধুলা করছিল। খেলার একপর্যায়ে আরাফাত ও নাঈম নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন খোঁজা শুরু করলে কিছু সময় পর পুকুরে ভেসে উঠতে দেখা যায় একটি শিশুর দেহ। পরে গ্রামবাসী পুকুরে নেমে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, শিশু দুটি নিখোঁজ হওয়ার পর হঠাৎ গ্রামবাসী পানিতে কিছু একটা ভাসতে দেখে। এরপর পানিতে নেমে একজন শিশুকে উদ্ধার করে। পরে আরেকজনকেও পানিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু ততক্ষণে তারা মারা যায়।
এ ঘটনায় নিহত দুই পরিবারের স্বজনদের আহাজারিতে গ্রামের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিষয়টি নিশ্চিত করে মহাদেবপুর থানার ওসি মো. শাহীন রেজা বলেন, শিশু দুটি অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে মারা যায়। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক।
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার সফাপুর বিনোদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো একই গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে আরাফাত (৬) ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে নাঈম (৪)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে কয়েকটি শিশু বাড়ির পাশেই খেলাধুলা করছিল। খেলার একপর্যায়ে আরাফাত ও নাঈম নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন খোঁজা শুরু করলে কিছু সময় পর পুকুরে ভেসে উঠতে দেখা যায় একটি শিশুর দেহ। পরে গ্রামবাসী পুকুরে নেমে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, শিশু দুটি নিখোঁজ হওয়ার পর হঠাৎ গ্রামবাসী পানিতে কিছু একটা ভাসতে দেখে। এরপর পানিতে নেমে একজন শিশুকে উদ্ধার করে। পরে আরেকজনকেও পানিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু ততক্ষণে তারা মারা যায়।
এ ঘটনায় নিহত দুই পরিবারের স্বজনদের আহাজারিতে গ্রামের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিষয়টি নিশ্চিত করে মহাদেবপুর থানার ওসি মো. শাহীন রেজা বলেন, শিশু দুটি অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে মারা যায়। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক।
যদি নির্বাচন চাও, তবে কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। আজ সোমবার সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজমাঠে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রা শুরুর আগে তিনি এ কথা বলেন।৭ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’তে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।১৬ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। আজ সোমবার বিকেলে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পান্থাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে দখলদারের হাত থেকে ২০ একর জমি উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের নেহালিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই জমি উদ্ধার করা হয়। পরে ১০ একর জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়।৩৪ মিনিট আগে