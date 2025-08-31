Ajker Patrika
পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন নওগাঁ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার দুপুরে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। কর্মসূচি শেষে শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, গত বছরের তুলনায় প্রতিটি বিভাগে সব মিলিয়ে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা ফি বেড়েছে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অযৌক্তিক ফি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষার্থীবান্ধব ও সহনশীল ফি নির্ধারণ করতে হবে। তাঁরা দাবি জানান, ইমপ্রুভ ফি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা, ফল পুনর্মূল্যায়ন ফি ১০০ টাকা, সার্টিফিকেট ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা দিতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মারুফ আহমেদ আকন্দ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আজমাইন আহমেদ, মনিরুল ইসলাম শামীম, অন্তর হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মিজানুর রহমানসহ অন্যরা।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধি মানি না, মানব না’, ‘ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার করো, করতে হবে’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ স্লোগান দেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মারুফ আহমেদ বলেন, ‘গত বছর আমাদের বিভিন্ন বিভাগের ফি ছিল ২২০০ থেকে ২৩০০ টাকার মধ্যে। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। এই ফি বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমরা অবিলম্বে ফি প্রত্যাহার চাই।’

আরেক শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম শামীম বলেন, ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল পরিবারের। হঠাৎ ফি বাড়ানোর ফলে অনেক শিক্ষার্থী ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন না করে ফি বাড়ানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমরা দ্রুত এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাই।’

এ বিষয়ে নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হক বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেছি। তাঁদের দাবিগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীনওগাঁপরীক্ষাজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রাজশাহী বিভাগমানববন্ধন
