পটুয়াখালী

অবৈধভাবে ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরি, মালিককে এক বছরের কারাদণ্ড

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
অবৈধ ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরির কারখানা মালিককে দণ্ড দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একটি অবৈধ ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোকছেদুল আলমকে (৩৫) এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের পশ্চিম বাদুড়তলী গ্রামে এই অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ফ্রুট জেলি, বিপুল পরিমাণ রোবো আইসক্রিম এবং এসব খাদ্যপণ্য তৈরির কেমিক্যাল জব্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার চিংড়িয়া এলাকার শেষ প্রান্তে মর্তুজা কালভার্ট-সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় কারখানাটিতে ফ্রুট পুডিংসহ প্রায় সাত ধরনের খাদ্যপণ্য অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কোনো বৈধ কাগজপত্র বা লাইসেন্স না থাকায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ফ্রুট জেলি, বিপুল পরিমাণ রোবো আইসক্রিম এবং এসব খাদ্যপণ্য তৈরির কেমিক্যাল জব্দ করা হয়।
অভিযান শেষে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য ও বিভিন্ন মালপত্র জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদ। আরও উপস্থিত ছিলেন ইয়াসিন সাদিক, ফুড ইন্সপেক্টর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসিন সাদিক বলেন, রাতের আঁধারে এসব শিশুখাদ্য তৈরি করে বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে সরবরাহ করা হতো। উপজেলার সব অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

