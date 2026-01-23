Ajker Patrika
পঞ্চগড়

জামায়াতের সমাবেশ: পঞ্চগড়ের পথে আমির, প্রস্তুত মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক, পঞ্চগড় থেকে
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৩১
পঞ্চগড়ে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে শহরের চিনিকল মাঠে প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ। এরই মধ্যে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন জামায়াত আমির। আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ৮টায় তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে প্রবেশ করেন।

জানা গেছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারযোগে পঞ্চগড় আসবেন জামায়াতের আমির। বেলা ১১টায় এসে সমাবেশে যোগ দেবেন।

পঞ্চগড়ের সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ।

পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে, ডা. শফিকুর রহমান পঞ্চগড় থেকে বেলা ২টায় যাবেন দিনাজপুর, সেখান থেকে বিকেল ৪টায় যাবেন ঠাকুরগাঁও। সেখান থেকে যাবেন রংপুরে। রাত ৭টায় সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সমাবেশ শেষে রংপুরে রাত যাপন করবেন তিনি।

পঞ্চগড়জামায়াতনির্বাচনরংপুর বিভাগজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
