শ্রীমঙ্গলে কলার ছড়ি থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি কলার দোকান থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। রোববার দুপুরে শ্রীমঙ্গলের নতুন বাজারে ব্যবসায়ী অনন্ত দেবনাথের কলার দোকানে কলার ছড়ির ভেতরে সাপটি দেখতে পান আড়তের লোকজন। পরে খবর পেয়ে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
তাঁরা গিয়ে দেখেন, সাপটি দোকানের সিন্দুকের নিচে লুকিয়ে আছে। প্রায় ২০ মিনিট চেষ্টার পর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার করা সবুজ ফণিমনসা সাপটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বন কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম জানান, সাপটিকে বনে অবমুক্ত করা হবে।
