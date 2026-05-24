Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে কলার ছড়ি থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে কলার ছড়ি থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার
উদ্ধার করা ফণিমনসা। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি কলার দোকান থেকে সবুজ ফণিমনসা সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। রোববার দুপুরে শ্রীমঙ্গলের নতুন বাজারে ব্যবসায়ী অনন্ত দেবনাথের কলার দোকানে কলার ছড়ির ভেতরে সাপটি দেখতে পান আড়তের লোকজন। পরে খবর পেয়ে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তাঁরা গিয়ে দেখেন, সাপটি দোকানের সিন্দুকের নিচে লুকিয়ে আছে। প্রায় ২০ মিনিট চেষ্টার পর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার করা সবুজ ফণিমনসা সাপটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বন কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম জানান, সাপটিকে বনে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

বাংলাদেশমৌলভীবাজারবন্য প্রাণীশ্রীমঙ্গল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযোগপত্র জমা

পল্লবীতে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার অভিযোগপত্র জমা

কেসিসি প্রশাসকের আশ্বাসে পাটশ্রমিকদের কর্মসূচি স্থগিত

কেসিসি প্রশাসকের আশ্বাসে পাটশ্রমিকদের কর্মসূচি স্থগিত

অবৈধভাবে ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরি, মালিককে এক বছরের কারাদণ্ড

অবৈধভাবে ফ্রুট জেলি ও রোবো আইসক্রিম তৈরি, মালিককে এক বছরের কারাদণ্ড

বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ, দুই দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ, দুই দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ