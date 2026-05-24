Ajker Patrika
খুলনা

দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে বৃদ্ধা আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনায় দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে আসিয়া খাতুন (৭০) নামের এক নারী আহত হয়েছেন। নগরীর কুবা মসজিদ সংলগ্ন একটি বস্তিতে আজ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, গুলিবিদ্ধ আসিয়া খাতুনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরপরেই ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আসিয়া খাতুন কুবা মসজিদ সংলগ্ন একটি বস্তির বাসিন্দা। সন্ধ্যায় তিনি বস্তির সামনের রাস্তায় বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত রাসেল নামের ধাওয়া দেয়। একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি ছুড়লে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আসিয়া হাতের দুই আঙুলে লাগে। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন।

সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। রাসেল ও গুলি করা দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

গুলিগুলিবিদ্ধদুর্বৃত্তখুলনা বিভাগজেলার খবর
