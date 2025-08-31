চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ইবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা চবি শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঐতিহাসিক বটতলায় শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন তাঁরা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। হামলাকারীদের ভিডিও দেখে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকারীদের নাম দিয়েছে এলাকাবাসী, কিন্তু হামলা চালিয়েছে সংগঠিত সন্ত্রাসীরা। এর আগে ঢাবি, জবি ও রাবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার মতোই এবারও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে দমন করার একটি ধারাবাহিকতা আমরা দেখছি। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে।’
এস এম সুইট আরও বলেন, ‘অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে প্রশাসন ও বাহিনীগুলোতে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে আমরা দেখছি ‘‘রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ’’কে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম প্রশাসন এ দায় এড়াতে পারে না। যদি এই পুনর্বাসন বন্ধ না হয়, তবে আজকের মতো হামলা আগামী দিনে যশোর কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটতে পারে।’
শিক্ষার্থীরা চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। সেই সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সন্ত্রাস থেকে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখার আহ্বান জানান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা চবি শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঐতিহাসিক বটতলায় শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন তাঁরা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। হামলাকারীদের ভিডিও দেখে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকারীদের নাম দিয়েছে এলাকাবাসী, কিন্তু হামলা চালিয়েছে সংগঠিত সন্ত্রাসীরা। এর আগে ঢাবি, জবি ও রাবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার মতোই এবারও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে দমন করার একটি ধারাবাহিকতা আমরা দেখছি। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে।’
এস এম সুইট আরও বলেন, ‘অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে প্রশাসন ও বাহিনীগুলোতে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে আমরা দেখছি ‘‘রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ’’কে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম প্রশাসন এ দায় এড়াতে পারে না। যদি এই পুনর্বাসন বন্ধ না হয়, তবে আজকের মতো হামলা আগামী দিনে যশোর কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটতে পারে।’
শিক্ষার্থীরা চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। সেই সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সন্ত্রাস থেকে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখার আহ্বান জানান।
নোয়াখালী হাতিয়ায় গাছের সঙ্গে বেঁধে সম্রাট আকবর নামের ছাত্রদলের সাবেক এক নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় জরুরি সহায়তার ৯৯৯ নম্বরে ফোনকল পেয়ে তাঁকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য জসিম উদ্দিনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার জাহাজমারা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিরব৬ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের পরিচয়পত্র (কার্ড) দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় নারী ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। উপকারভোগীদের দাবি, আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর বাজারে ওই ইউনিয়নের ৪৯ জনের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে ‘খরচ’ নেওয়১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মহানগরীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় তানজিবা তিশমা (২২) নামে এক কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন ২ নম্বর গেট মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
হামিদুল্লাহ সালমান বলেন, ‘৩১ আগস্টের মধ্যে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের বিচার করার কথা ছিল। কিন্তু সে বিচার এখনো হয়নি। জাকসুর আগে যদি এই শিক্ষকদের বিচার না হয় এবং হল থেকে অছাত্রদের বের না করা হয়, তাহলে ১১ তারিখ জাকসু হতে দেব না।’২৬ মিনিট আগে