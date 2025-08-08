রেললাইনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন ব্যবসায়ী, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের বারোবাজারে ট্রেনে কাটা পড়ে মহসিন রহমান (৪৬) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে বারোবাজার রেলগেটের কাছে কাজি বাড়ির পাশে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মহসিন কালীগঞ্জ শহরের ঢাকালেপাড়ার মৃত নান্নু মুন্সির ছেলে এবং মধুপুর বাজারের একজন ব্যবসায়ী।
স্থানীয়রা বলছেন, মহসিন বারোবাজার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। দুপুরের পর রেললাইনের পাশে একটি দোকানে ক্যারম খেলছিলেন তিনি। তখন মোবাইল ফোনে একটি কল এলে রেললাইনের ওপর গিয়ে কথা বলছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় টুকরা টুকরা হয়ে যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বারোবাজার রেলের স্টেশনমাস্টার মোবাশ্বের হোসেন জানান, দুর্ঘটনার পর যশোর রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। এখন বিষয়টি তাঁরা দেখবেন।
জয়পুরহাট সদর উপজেলার হরিপুর এলাকা থেকে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন র্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ শুক্রবার দুপুরে র্যাব-৫, জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে টানা বর্ষণে পানির নিচে চলে গেছে অধিকাংশ আবাদি জমি। আক্রান্ত হয়েছে ২৫০ হেক্টর খেতের ফসল। প্রণোদনার জন্য ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়েছে কৃষি বিভাগ। উপজেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুরে ১২ হাজার ৮০৮ হেক্টর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে।৩২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের ইটালি পূর্বপাড়া গ্রামের মো. কামরুজ্জামান ওরফে খয়রুজ্জামানের পরিবার জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক মাস ধরে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর বাড়ির চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন।৪১ মিনিট আগে
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, জুলাইয়ে শহীদ, আহত ও অংশগ্রহণকারীদের সারা জীবন মনে রাখতে হবে। তাঁদের অবদানের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে দ্বিতীয়বারের মতো; এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।৪৩ মিনিট আগে