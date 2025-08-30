Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় আব্দুল জব্বার মল্লিক (৭৫) নামে এক পথচারী মারা গেছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাদ্রাসাঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গাড়ির চালক সাজ্জাদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

নিহত আব্দুল জব্বার মল্লিকের বাড়ি জেলার চিতলমারী উপজেলায়। তিনি মোল্লাহাটের রাজপাট গ্রামে মেয়ের জামাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসছিলেন।

পথ পারাপারের সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। নিহতের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

বাগেরহাটদুর্ঘটনাখুলনা বিভাগমোল্লাহাটজেলার খবরপ্রাইভেট কার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

সম্পর্কিত

ভান্ডারিয়ায় জায়নামাজে পড়ে ছিল গৃহবধূর রক্তাক্ত লাশ

ভান্ডারিয়ায় জায়নামাজে পড়ে ছিল গৃহবধূর রক্তাক্ত লাশ

বাসর রাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসর রাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে বিক্ষোভ

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে বিক্ষোভ

বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু

বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু