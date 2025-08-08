নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলের লোহাগড়ায় পুকুর থেকে শোয়েবুর খান (৪৩) নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মাইটকুমড়া গ্রামের একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।
শোয়েবুর মাইটকুমড়া গ্রামের ইউনুস খানের ছেলে। স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শোয়েবুর বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় স্বজনেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পাননি। শুক্রবার দুপুরে পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
নড়াইলের লোহাগড়ায় পুকুর থেকে শোয়েবুর খান (৪৩) নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মাইটকুমড়া গ্রামের একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।
শোয়েবুর মাইটকুমড়া গ্রামের ইউনুস খানের ছেলে। স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শোয়েবুর বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় স্বজনেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পাননি। শুক্রবার দুপুরে পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে দ্বিতীয় দিনের মতো চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার পর চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে গিয়ে দেখা যায়, ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিকল্প হিসেবে কেউ কেউ ইঞ্জিনচালিত বোটে পারাপার হচ্ছেন, আবার অনেক যানবাহন রাঙ্গুনিয়া গোডাউন সেতু ব্যবহার২৭ মিনিট আগে
মো. মনিরুল ইসলামকে আহবায়ক ও মোহাম্মদ হেলালকে সদস্য সচিব করে ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) পার্টির বাগেরহাট জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার (০৮ আগস্ট) আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক আলী হাসান জুনায়েদ ও সদস্য সচিব আরেফিন মোহাম্মদ হিযবুল্লাহ ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটির৩১ মিনিট আগে
নওগাঁর ধামইরহাট ও সাপাহার সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ শুক্রবার ভোরে পৃথক অভিযানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাদের আটক করেছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারপূর্বক বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে সকল পেশাজীবী সাংবাদিকের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি সেলিম ট্রেড১ ঘণ্টা আগে