Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

নড়াইল প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নড়াইলের লোহাগড়ায় পুকুর থেকে শোয়েবুর খান (৪৩) নামে এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মাইটকুমড়া গ্রামের একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।

শোয়েবুর মাইটকুমড়া গ্রামের ইউনুস খানের ছেলে। স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শোয়েবুর বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় স্বজনেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান পাননি। শুক্রবার দুপুরে পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা বিভাগলোহাগড়ানড়াইললাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

দ্বিতীয় দিনের মতো চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

দ্বিতীয় দিনের মতো চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

নড়াইলে পুকুর থেকে রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটে আপ বাংলাদেশের কমিটি গঠন

বাগেরহাটে আপ বাংলাদেশের কমিটি গঠন

নওগাঁ সীমান্তে নারী-শিশুসহ ১৮ জনকে পুশ ইন

নওগাঁ সীমান্তে নারী-শিশুসহ ১৮ জনকে পুশ ইন