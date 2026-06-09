Ajker Patrika
খুলনা

১২ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
১২ দফা দাবিতে বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মসূচি ঘোষণা
পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের সংবাদ সম্মেলন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

১২ দফা দাবিতে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—১২-২৫ জুন পর্যন্ত ২১ জেলার স্পিকার, মন্ত্রী, হুইপ, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় এবং স্মারকলিপি পেশ; ২৭ জুন দাবির সমর্থনে ওজোপাডিকোর আওতাধীন সব জেলায় কর্মী/গেট সভা ও মানববন্ধন এবং ১ জুলাই ওজোপাডিকোর প্রধান কার্যালয় খুলনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

আজ দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবর রহমান বলেন, ‘এ সময়ের মধ্যে দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা/বর্ধিত সভা করে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না।’ তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ২০৯ ও ধারা ২১০ মোতাবেক ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর গত ৭ মে ১২ দফাসংবলিত শিল্প বিরোধ উত্থাপন করা হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী বিরোধ উত্থাপনের ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিষ্পত্তির জন্য আলোচনায় বসার লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও গত ১ মাসের মধ্যে ওজোপাডিকো কর্তৃপক্ষ সিবিএর সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনার প্রস্তাব দেননি।

১২ দফা দাবি হচ্ছে—ওজোপাডিকোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর; গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন; চাকরির শর্ত উন্নয়ন; অর্গানোগ্রাম সংশোধন; নিয়োগ ও পদোন্নতি; বেতন ও ভাতা ঘোষণা; বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ; বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান; পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি ও সুসম্পর্ক উন্নয়ন; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকি কমাতে কৌশল প্রণয়ন; ভিন্নমতাদর্শীদের চাকরির সুবিধা প্রদান এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, হুমায়ুন কবির, কাজী আলী আহসান সানি প্রমুখ।

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