Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা বিভাগ
> ঝিনাইদহ

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আজ সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচাঁদা গ্রামের আজগর আলীর খেতে আখখণ্ড রোপণের মাধ্যমে নতুন মৌসুম উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচাঁদা গ্রামের আজগর আলীর খেতে আখখণ্ড রোপণের মাধ্যমে নতুন মৌসুম উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৫-২৬ মাড়াই মৌসুম থেকে কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। কৃষকদের আখ কারখানায় দেওয়ার পর টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ধাপে ধাপে আখের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। সময়োপযোগী আরও মূল্য বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্বে) রশিদুল হাসান মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ২০২৫-২৬ রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। আজ বুধবার সকালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচাঁদা গ্রামের আজগর আলীর খেতে আখখণ্ড রোপণের মাধ্যমে এ মৌসুমের চাষ উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আব্দুল আলিম খান, যুগ্ম সচিব সাজেদুর রহমান, করপোরেশনের প্রধান (সিপিই) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হক, ফিল্ড রিচার্স বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. ইউসুফ আলী, মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আ ন ম জুবায়ের, জিএম (কৃষি) গৌতম কুমার মণ্ডল, মৌচিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শফিকুল ইসলাম রিংকু, সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম, সাবজোনের প্রধান দেবেনন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

পরে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আ ন ম জুবায়েরের সভাপতিত্বে মিল এলাকার কৃষকদের অংশগ্রহণে আখচাষ বৃদ্ধি ও মিলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে চাষি উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন জিএম (কৃষি) গৌতম কুমার মণ্ডল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান রশিদুল হাসান বলেন, চিনিশিল্পের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। আগামী দিনে আখের মূল্য বাড়ানো হবে। মানসম্মত সার ও কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। আখ দীর্ঘমেয়াদি ফসল, তাই আখের সঙ্গে সাথী ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আখচাষ লাভজনক করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সভায় কৃষকদের মধ্যে বদর উদ্দীন, আব্দুল ওয়াদুদ, মিজানুর রহমান ও আলহাজ আব্দুস সবুর বক্তব্য দেন।

বিষয়:

ঝিনাইদহখুলনা বিভাগকারখানাকালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)জেলার খবরকৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির—শামীম পাটোয়ারীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন চুন্নু

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা: স্বামীসহ দুই ভাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা: স্বামীসহ দুই ভাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

ডায়রিয়া-পেটব্যথা ও বমি নিয়ে নাটোর হাসপাতালে ভর্তি ১৪৭ জন

ডায়রিয়া-পেটব্যথা ও বমি নিয়ে নাটোর হাসপাতালে ভর্তি ১৪৭ জন