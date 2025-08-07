ভারতে পাচার হওয়া দুই নারী ফিরলেন দেশে

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
ভালো কাজের প্রলোভনে ভারতে পাচারের শিকার দুই বাংলাদেশি নারীকে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
ফেরত আসা দুই নারী হলেন নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার জব্বার শেখের মেয়ে শিল্পী খানম (২৯) ও শওকত আলীর মেয়ে রুকসনা খানম (২৩)।
বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস মুন্সি জানান, ভারতে পাচার হাওয়া বাংলাদেশি দুই নারীকে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের আইনি সহায়তা দিতে রাইট যশোর নামে একটি এনজিও সংস্থা নেবে।
এ বিষয়ে মানবাধিকার সংস্থা রাইট যশোরের সিনিয়র অফিসার তৌফিকুজ্জামান জানান, ভালো কাজের প্রলোভনে পড়ে তাঁরা দালালদের মাধ্যমে বিভিন্ন সীমান্তপথে ভারতে যান। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হন। পরে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করলে ভারতীয় মানবাধিকার সংস্থা ইয়ার গেট প্রটিভ গোয়া নামে একটি সংস্থা তাঁদের ছাড়িয়ে শেল্টার হোমে রাখে। পরে দুই দেশের দেওয়া বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে তাঁরা দেশে ফেরার সুযোগ পান।
