নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৩২
কুষ্টিয়া শহরের মজমপুরে এলাকায় কু‌ষ্টিয়া-ঈশ্বর‌দী মহাসড়‌কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়া শহরের মজমপুরে এলাকায় কু‌ষ্টিয়া-ঈশ্বর‌দী মহাসড়‌কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দি‌কে সংগঠন‌টির কুষ্টিয়া জেলা শাখার নেতাকর্মীরা শহরের থানা মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। এরপর শহরের মজমপুর এলাকায় কু‌ষ্টিয়া-ঈশ্বর‌দী মহাসড়কে অবস্থান নেন। সেখা‌নে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় সড়কের দুপাশে বিভিন্ন পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেখানে অব‌স্থিত ট্রা‌ফিক আইল্যান্ডের ওপর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পর এসে এ ধরনের হামলা মেনে নেওয়া যায় না। জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে নুরুল হক নুর, রাশেদ খানসহ নেতা-কর্মীদের ওপর যে হামলা হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরাই করেছে। হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে গণঅধিকার পরিষদ আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেবে ব‌লে জানান বক্তারা।

এ সময় গণঅধিকার পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক তৌকির আহমেদসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

