কেশবপুর পৌরসভায় জলাবদ্ধতা, ভোগান্তি চরমে

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি 
হরিহর নদের পানি ঢুকে তলিয়ে গেছে কেশবপুর পৌর শহরের মাছের বাজার। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোরের কেশবপুরে গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বেড়ে পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানকার ৭ হাজার পরিবারের মধ্যে ৪ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানি বাড়া অব্যাহত থাকলে আরও পরিবার পানিবন্দী হওয়ার আশঙ্কা করছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

এদিকে পানিতে শহরের মাছ ও কাঁচাবাজার তলিয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের পড়তে হয়েছে চরম বিপাকে। কাঁচাবাজার অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়েছে।

মধ্যকুল খানপাড়ার মতিয়ার রহমান জানান, তাঁর বসতঘরের মধ্যে হাঁটুপানি হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্যত্র থাকতে হচ্ছে। ভোগতী নোনাডাঙ্গার আজহারুল ইসলাম পলাশ বলেন, পানির ভেতর দিয়েই অনেক কষ্টে চলাফেরা করতে হচ্ছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হলে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

আলতাপোল এলাকার সাবেক পৌর কাউন্সিলর কুতুব উদ্দীন বিশ্বাস বলেন, পানিতে এলাকা তলিয়ে থাকায় মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে।

এ বিষয়ে কথা হলে পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল ফজল মো. এনামুল হক বলেন, পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডই জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে এক, চার, পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অনেক পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এখন পর্যন্ত পৌরসভার ৭ হাজার পরিবারের মধ্যে ৩ হাজার ৯০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। পানিবন্দী মানুষের জন্য কোনো ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। পানি বাড়া অব্যাহত থাকায় আরও পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়বে।

বিষয়:

কেশবপুরযশোরজলাবদ্ধতাবৃষ্টিপাতনদীখুলনা বিভাগভোগান্তিজেলার খবরপানি
