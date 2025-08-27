Ajker Patrika
ইবিতে সাজিদ হত্যা: খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

ইবি প্রতিনিধি
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শাখা ছাত্রদল।

আজ বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে শাখা ছাত্রদলের মিছিল অনুষদ ভবন থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে শেষ হয়।

এ সময় মিছিলে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ‘বিচার চাই’, ‘ফাঁসি চাই’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’-সহ নানা স্লোগান দেন।

এ সময় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ বলেন, ‘আমরা চাই সাজিদের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা রয়েছেন ক্যাম্পাসে। সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ জন্য নিরাপত্তা বাড়ানো, সিসি ক্যামেরা ও লাইটিং উন্নত করা প্রয়োজন।;

সাহেদ আহম্মেদ আরও বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার হয়েছে, তার বিচার চাই। আমরা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’

শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় ইবি শিক্ষার্থী সাজিদকে: ফরেনসিক প্রতিবেদনশ্বাসরোধে হত্যা করা হয় ইবি শিক্ষার্থী সাজিদকে: ফরেনসিক প্রতিবেদন

অপরদিকে ‌এক‌ই দাবিতে দুপুরে প্রশাসন ভবনের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা খুনিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘৪০ দিন পেরিয়ে গেলেও খুনিরা ধরা পড়েনি। তারা মুক্ত আকাশে ঘুরছে, যা আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আমাদের ভাইয়ের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আন্দোলন থামবে না। প্রয়োজনে আমরা ঢাকায় যমুনা পর্যন্ত যাব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নীরব। যদি দ্রুত বিচার না হয়, আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দেব।’

গত ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হলসংলগ্ন পুকুর থেকে সাজিদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ভিসেরা প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাজিদকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছেন। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে সাজিদের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে আসছেন।

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদন্ত কমিটির গণশুনানি

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ

