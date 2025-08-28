মহাসড়কে পড়ে ছিল চাকায় পিষ্ট হওয়া লাশ

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বাগেরহাটের ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অজ্ঞাতনামা (৪৫) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের উপজেলার বড় খাজুরা এলাকায় মহাসড়ক থেকে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পথচারীরা মহাসড়কের ওপর ওই অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ব্যক্তির লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তাঁর সব শরীর থেঁতলে গেছে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই লাশ উদ্ধার করে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
বাগেরহাটের ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অজ্ঞাতনামা (৪৫) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের উপজেলার বড় খাজুরা এলাকায় মহাসড়ক থেকে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পথচারীরা মহাসড়কের ওপর ওই অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ব্যক্তির লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তাঁর সব শরীর থেঁতলে গেছে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই লাশ উদ্ধার করে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা পরিচয়ের ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।১ সেকেন্ড আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাহারুল ইসলামসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর আগে জাসদ নেতা ও বগুড়া-৪ আসনের সাবেক এমপি রেজাউল করিম তানসেনের ছোট ভাই মাহবুবর রহমান রুস্তমকে থানায় সমাদর করার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানা১ সেকেন্ড আগে
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় প্রত্যাশা নামের একটি ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সঙ্গে টিকটক ভিডিও করেন ওই ক্লিনিকের নার্স প্রিয়া। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নজরে এলে ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ (সিলগালা) করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।৩ মিনিট আগে
মিয়ানমারের রাখাইনে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির হাতে এখন পর্যন্ত ৫১ জন জেলে আটক আছেন বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কক্সবাজারের রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ।১৭ মিনিট আগে