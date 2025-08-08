Ajker Patrika
পানিতে তলিয়েছে সন্তানের কবর, কাঁদলেন এক বাবা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে অল্প বৃষ্টিতেই জমে যায় পানি। এতে কবরগুলো ডুবে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে অল্প বৃষ্টিতেই জমে যায় পানি। এতে কবরগুলো ডুবে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুমার নামাজ শেষে ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে একমাত্র মেয়ের কবর জিয়ারত করতে এসেছেন রেজাউল করিম। কবরস্থানে এসে এই বাবা দেখেন, তাঁর মেয়ের কবরটি পানিতে ডুবে গেছে। এ দৃশ্য দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে অল্প বৃষ্টিতেই জমে যায় পানি, সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। এতে কবরগুলো ডুবে যায় পানিতে। কবরস্থানে নেই কোনো কার্যকর পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা। এতে ভোগান্তি ও কষ্ট অনুভব করেন কবর জিয়ারতে আসা রেজাউল করিমের মতো মৃতদের স্বজনেরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কবরস্থানের পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্ষা মৌসুমে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

আজ শুক্রবার ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে গিয়ে দেখা যায়, পৌর কবরস্থানটির চারপাশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কবরস্থানের প্রায় সব কবরই পানির নিচে তলিয়ে গেছে। কোথায় কার কবর, বোঝার কোনো উপায় নেই। কবরস্থানের পাশ দিয়ে ছোট একটি ড্রেন ময়লা-আবর্জনায় ভরা। পানি বের হওয়ার নেই কোনো উপায়। জুমার নামাজ শেষে অনেকে কবর জিয়ারত করতে এসে সব কবর পানির নিচে দেখে ব্যথিত হন। তাঁরা বলেছেন, এখন কেউ যদি মারা যায়, তাহলে এই পৌর কবরস্থানে তাকে কীভাবে দাফন করবে তার পরিবারের লোকজন।

জুমার নামাজ শেষে মেয়ের কবর জিয়ারত করতে আসা পাগলাকানাই মোড় এলাকার বাসিন্দা রেজাউল করিম বলেন, ড্রেনের পানি ওভারফ্লো হয়ে কবরস্থানে ঢুকছে। এই ড্রেনের সঙ্গে মানুষের বাসাবাড়ির গোসলখানা, রান্নাঘর এমনকি কেউ সেপটিক ট্যাংকের লাইন জুড়ে দিয়েছেন। সেই পানি ড্রেন দিয়ে বের হয়। সেই পানিতেই কবরস্থান ডুবে রয়েছে কয়েক সপ্তাহ। এটা দেখার কেউ নেই।

একাধিক স্বজনহারা মানুষ জানান, তাঁরা জিয়ারত করতে এসে অনেক সময় পানির কারণে কবর খুঁজে পান না। পানি ও কাদায় মিশে যাওয়া কবরগুলোর অবস্থা করুণ। কবরস্থানের পরিবেশ রক্ষা ও সম্মান অটুট রাখতে দ্রুত নিষ্কাশনব্যবস্থা উন্নত করার দাবি জানান তাঁরা।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌর প্রশাসক রথীন্দ্র নাথ রায় বলেন, ‘কবরস্থানে পানি বেঁধে থাকার তো কথা না। পানি সরে যাওয়ার কথা। তারপরও আপনি বললেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। পানি জমে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

ঝিনাইদহখুলনা বিভাগঝিনাইদহ সদর
বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

রেললাইনে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন ব্যবসায়ী, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

জয়পুরহাটে তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

কোটচাঁদপুরে টানা বর্ষণে পানির নিচে অধিকাংশ আবাদি জমি

জমির বিরোধে এক মাস ধরে অবরুদ্ধ এক পরিবার

