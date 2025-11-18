Ajker Patrika

কারাবন্দী আওয়ামী লীগ নেতার হাসপাতালে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ০১
কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত
কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারের এক বন্দীর ঢাকা মেডিকেলে কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মুরাদ হোসেন (৬৫)। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের (মিরপুর থানা) আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে কাশিমপুর কারাগার থেকে ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কাশিমপুর কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কারাসূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তি হাজতি হিসেবে কাশিমপুর কারাগারে বন্দী ছিলেন। তিনি মিরপুর ১২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর নামে হত্যাসহ তিনটি মামলা আছে।

