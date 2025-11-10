Ajker Patrika

ফরিদপুর জেলা আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আটক

ফরিদপুর প্রতিনিধি
মো. হোসেন। ছবি: সংগৃীত
মো. হোসেন। ছবি: সংগৃীত

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক হোসেনকে (৭২) আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শামছুল আজম। তিনি জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শহরের ঝিলটুলী এলাকার ডায়াবেটিক হাসপাতালসংলগ্ন একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

জানা যায়, মো. ফারুক হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি পদে ছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ফারুক হোসেনকে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে নিজেই ফেসবুকে তুলে ধরেন।

পরে গত ২৮ অক্টোবর শামীম হকও নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট করেন। তাতে উল্লেখ করেন, ‘আমার নেত্রী যাকে দায়িত্ব দিবেন আমরা সকলে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবো। দলের এই দুর্দিনে সবাই আমরা সভাপতি আমরা সবাই দলের জন্য কাজ করবো।’ তবে এই দায়িত্বের বিষয়ে দলীয় সূত্রে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গেছে, ফারুক হোসেনের নামে কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে।

কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যায় তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর নামে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। দুটি মামলায় গ্রেপ্তারের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরপুলিশঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
