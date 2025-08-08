২০ ঘণ্টা পর মেঘনার শাখানদী থেকে নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে খেলতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজের ২০ ঘণ্টা পর রিজভী (৩) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঝাউচর গ্রামের শাহি মসজিদের পেছনের বালুর মাঠে খেলতে গিয়ে মেঘনার শাখানদীতে পড়ে যায় রিজভী। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মণ্ডলপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে খুঁজে পায়নি।
রিজভী উপজেলার দুধঘাটা এলাকার সৌদিপ্রবাসী রিপন মিয়ার ছেলে। সে মায়ের সঙ্গে ঝাউচরে নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছিল।
এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার সকালে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে পুনরায় খোঁজ শুরু করলে আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচে ভাসমান অবস্থায় শিশুর লাশ পাওয়া যায়। পরে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর মাহাবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে খেলতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজের ২০ ঘণ্টা পর রিজভী (৩) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঝাউচর গ্রামের শাহি মসজিদের পেছনের বালুর মাঠে খেলতে গিয়ে মেঘনার শাখানদীতে পড়ে যায় রিজভী। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মণ্ডলপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে খুঁজে পায়নি।
রিজভী উপজেলার দুধঘাটা এলাকার সৌদিপ্রবাসী রিপন মিয়ার ছেলে। সে মায়ের সঙ্গে ঝাউচরে নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছিল।
এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার সকালে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে পুনরায় খোঁজ শুরু করলে আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচে ভাসমান অবস্থায় শিশুর লাশ পাওয়া যায়। পরে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর মাহাবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গণ অধিকার পরিষদের মুখপাত্র ও ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ফারুক হাসান বলেছেন, ‘প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন হচ্ছেন। দেশে অবাধে চাঁদাবাজি চলছে। সন্ত্রাসীরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অসম্ভব।’৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) স্টেশনে দোকান নিয়ে দ্বন্দ্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের হামলায় তিন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝোলান শিক্ষার্থীরা। যদিও এক ঘণ্টা পর তালা খুলে দেওয়া হয়।১৫ মিনিট আগে
বরিশাল জেলা ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা পদ হারানোয় জুনিয়র নেতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। শুক্রবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বরিশাল প্রেসক্লাবে পৃথকভাবে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী। দলের কেন্দ্রীয়...২৭ মিনিট আগে
আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পেশাদারি ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এ নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করার আশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।৩১ মিনিট আগে