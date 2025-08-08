Ajker Patrika
২০ ঘণ্টা পর মেঘনার শাখানদী থেকে নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
শিশু রিজভী। ছবি:সংগৃহীত
শিশু রিজভী। ছবি:সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে খেলতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজের ২০ ঘণ্টা পর রিজভী (৩) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঝাউচর গ্রামের শাহি মসজিদের পেছনের বালুর মাঠে খেলতে গিয়ে মেঘনার শাখানদীতে পড়ে যায় রিজভী। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মণ্ডলপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে খুঁজে পায়নি।

রিজভী উপজেলার দুধঘাটা এলাকার সৌদিপ্রবাসী রিপন মিয়ার ছেলে। সে মায়ের সঙ্গে ঝাউচরে নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছিল।

এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার সকালে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে পুনরায় খোঁজ শুরু করলে আষাড়িয়ারচর ব্রিজের নিচে ভাসমান অবস্থায় শিশুর লাশ পাওয়া যায়। পরে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর মাহাবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জনদীঢাকা বিভাগজেলার খবরসোনারগাঁলাশশিশু
