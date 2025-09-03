মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সীমান্ত মিয়া (১৩) নামের এক স্কুলছাত্র গত ১০ দিন ধরে নিখোঁজ। গত ২৪ আগস্ট বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। সীমান্ত মিয়া মির্জাপুর উপজেলার ইচাইল গ্রামের শাহ আলম মিয়ার ছেলে।
সীমান্তের দাদা মিরাজ মিয়া জানান, কুরনী জালাল উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সীমান্ত স্কুলে না গিয়ে মোবাইল নিয়ে সময় কাটায়। এ নিয়ে রাগারাগি করলে গত ২৪ আগস্ট সকাল ৬টার দিকে বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে যায়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মির্জাপুর থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে।
সীমান্ত মিয়ার গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা, উচ্চতা ৪ ফুট, মুখমণ্ডল গোলাকার, পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি। কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি সীমান্তের সন্ধান পেলে তার দাদা মিরাজ মিয়ার মোবাইল নম্বরে ০১৬১৮ ০৮৪৭৩৯, ০১৭২৬ ৫৬৬১৪৩ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।
