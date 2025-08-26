Ajker Patrika
ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে ফের বিক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকি এবং তাঁর বাসার সামনে ‘মবের তাণ্ডবের’ প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবারও উত্তপ্ত ছিল কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম।

দুপুরে অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। কয়েক হাজার নেতা-কর্মী উপজেলা পরিষদ মাঠ থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে জামতলি মোড়ে গিয়ে সমাবেশ করেন।

মিছিলে নেতা-কর্মীরা ‘মুক্তিযুদ্ধের ফজলু ভাই, আমরা তোমায় ভুলিনি’, ‘রণাঙ্গনের ফজলু ভাই, আমরা তোমায় ভুলিনি’, ‘মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘ফজলু ভাইয়ের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

ফজলুর রহমানকে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি আখ্যা দিয়ে সমাবেশে বক্তারা দাবি করেন, ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য আসতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ফজলুর রহমান এসব দেখে চুপ থাকতে পারেননি। এর পর থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং এনসিপি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালায়।

বক্তারা অভিযোগ করেন, এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এখন ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে এসবে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সরকার যদি এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে প্রয়োজন হলে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা অভিমুখে মার্চ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

সমাবেশে আরও বলা হয়, হাওরের হৃৎস্পন্দন ফজলুর রহমানকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁকে রাজনীতি থেকে সরানোর যেকোনো ষড়যন্ত্রে জনগণ দাঁতভাঙা জবাব দেবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন অষ্টগ্রাম উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জাকির হোসেন সাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহীন, যুবদলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনার, সাধারণ সম্পাদক আলী রহমান খান, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এস এম জাভেদ, আহ্বায়ক তিতুমির হোসেন সোহেল, সদস্যসচিব আল মাহমুদ মোস্তাক প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জবিএনপিবিক্ষোভসমাবেশঅষ্টগ্রামউপদেষ্টামিছিল
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

