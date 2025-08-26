ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে ফের বিক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকি এবং তাঁর বাসার সামনে ‘মবের তাণ্ডবের’ প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবারও উত্তপ্ত ছিল কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম।
দুপুরে অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। কয়েক হাজার নেতা-কর্মী উপজেলা পরিষদ মাঠ থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে জামতলি মোড়ে গিয়ে সমাবেশ করেন।
মিছিলে নেতা-কর্মীরা ‘মুক্তিযুদ্ধের ফজলু ভাই, আমরা তোমায় ভুলিনি’, ‘রণাঙ্গনের ফজলু ভাই, আমরা তোমায় ভুলিনি’, ‘মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘ফজলু ভাইয়ের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
ফজলুর রহমানকে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি আখ্যা দিয়ে সমাবেশে বক্তারা দাবি করেন, ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য আসতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ফজলুর রহমান এসব দেখে চুপ থাকতে পারেননি। এর পর থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং এনসিপি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালায়।
বক্তারা অভিযোগ করেন, এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এখন ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে এসবে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সরকার যদি এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে প্রয়োজন হলে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা অভিমুখে মার্চ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।
সমাবেশে আরও বলা হয়, হাওরের হৃৎস্পন্দন ফজলুর রহমানকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁকে রাজনীতি থেকে সরানোর যেকোনো ষড়যন্ত্রে জনগণ দাঁতভাঙা জবাব দেবে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন অষ্টগ্রাম উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জাকির হোসেন সাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহীন, যুবদলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনার, সাধারণ সম্পাদক আলী রহমান খান, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এস এম জাভেদ, আহ্বায়ক তিতুমির হোসেন সোহেল, সদস্যসচিব আল মাহমুদ মোস্তাক প্রমুখ।
