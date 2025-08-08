Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও সমাবেশ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ও আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে টাঙ্গাইলে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব। এ সময় হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সাংবাদিকেরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক তুহিনকে যেভাবে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তা একটি স্বাধীন দেশে কল্পনাও করা যায় না। দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সারা দেশে সাংবাদিক সমাজ আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ, সাংবাদিক কাজী তাজউদ্দিন রিপন, মামুনুর রহমান মামুন, শামিম আল মামুন, অলক কুমার দাশ প্রমুখ। মানববন্ধন ও সমাবেশে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অংশ নেন।

বিষয়:

প্রতিবাদগাজীপুরটাঙ্গাইলহত্যাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমানববন্ধনসাংবাদিক
পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

তীব্র স্রোতে ফের ভাঙল পাটুরিয়ার অস্থায়ী লঞ্চঘাট, লঞ্চ চলাচল বন্ধ

নানাবাড়িতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

যারা সত্য প্রকাশ করে, তাদের অবস্থা তুহিনের মতো হয়: মানববন্ধনে সাংবাদিকদের ক্ষোভ

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সাংবাদিক তুহিনের দাফন