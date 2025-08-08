সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবিতে গাজীপুরে মানববন্ধন

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে গাজীপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়।
এ সময় গাজীপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা দ্রুত সময়ের মধ্যে তাঁদের সহকর্মী তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে গাজীপুরের জনবহুল চৌরাস্তা এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা জানান। গাজীপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে বলেও জানান তাঁরা। এ সময় সাংবাদিকেরা গাজীপুরের বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি ও ছিনতাইকারীদের মদদদাতাদেরও চিহ্নিত করার দাবি করেন।
এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার ১৭ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি প্রশাসন। আসামিরা চিহ্নিত, তাদের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরপরেও গ্রেপ্তার করতে না পারা প্রশাসনের ব্যর্থতা।
গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকেরা বক্তব্য দেন।
