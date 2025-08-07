Ajker Patrika
আ.লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। ছবি: সংগৃহীত
কিশোরগঞ্জ পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের এক প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে তাঁর স্বজনদের প্রতি শোক জানাতে গিয়ে পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের আখড়াবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সদর থানা-পুলিশ।

মারা যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতার নাম মো. শাহজাহান লস্কর (৭২)। তিনি দলের জেলা কমিটির সদস্য এবং সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন শাহজাহান। রাতেই তাঁর মরদেহ দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে যান শ্রমিক লীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ সময় সেখানে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে।

কিশোরগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিলে হামলার ঘটনায় করা একটি মামলার আসামি আব্দুল্লাহ আল মামুন। তাঁকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

