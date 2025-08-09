Ajker Patrika
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার

গাজীপুর প্রতিনিধি
আসাদুজ্জামান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত
আসাদুজ্জামান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এদের পরিচয় শনাক্ত করার পর গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে এক নারীসহ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হলো। গাজীপুর মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার অনন্তপুর গ্রামের হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে শাহজালাল (৩২), পাবনা জেলার চাটমোহর থানার পারবাড়িয়া গ্রামের কিয়ামুদ্দিন হাসানের ছেলে মো. ফয়সাল হাসান (২৩) ও সুমন (২৬)।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আসামিরা সবাই গাজীপুর মহানগরীর সদর মেট্রো থানা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে ছিনতাইসহ নানা অপরাধ করে আসছিল। এদের অনেকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর গতকাল রাতে গাজীপুর মহানগর ও জেলার বিভিন্ন জায়গা ও ঢাকার তুরাগ থানা এলাকায় গাজীপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ, বাসন থানার পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করেছে।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহান বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার পর থেকেই পুলিশের একাধিক টিম বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছিল। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার পর আসামিদের শনাক্ত করা এবং তাদের অবস্থান জানার জন্য চেষ্টা অব্যাহত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার ফুটেজ দেখে চার আসামি গ্রেপ্তারসাংবাদিক তুহিন হত্যার ফুটেজ দেখে চার আসামি গ্রেপ্তার

প্রসঙ্গত, গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি মার্কেটের ভেতরে প্রকাশ্যে সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। নিহত সাংবাদিক তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

