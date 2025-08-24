কুপিয়ে আড়াই লাখ টাকা ছিনতাইয়ের পর ককটেল বিস্ফোরণ

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর বাইমাইল সাইনবোর্ড এলাকায় গতকাল শনিবার রাতে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক ব্যবসায়ীর আড়াই লাখ টাকা ও পাঁচটি ফোন ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ছিনতাইকারীর চাপাতির আঘাতে আহত হয়েছেন আমিনুর রহমান নামের ওই ব্যবসায়ী।
আহত আমিনুল ইসলাম (৩৫) মহানগরীর কোনাবাড়ীর বাইমাইল সাইনবোর্ড এলাকার আবদুল মান্নানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাজী মার্কেটে বিকাশ এজেন্টের ব্যবসা করছেন।
আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় দোকান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এ সময় একটি সাদা প্রাইভেট কার থেকে দুজন লোক বের হয়ে আমার পথ রোধ করে। আমি ভয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তারা আমাকে চাপাতি দিয়ে কোপ দেয়। পরে আমি পড়ে গেলে আমার সঙ্গে থাকা ব্যাগে রক্ষিত আড়াই লাখ টাকা ও বিকাশের কাজে ব্যবহৃত চারটি বাটন ও একটি টাচ মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়।’
গাজীপুর মহানগর পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন বলেন, খবর পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তবে রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে মামলা হবে।
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর বাইমাইল সাইনবোর্ড এলাকায় গতকাল শনিবার রাতে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক ব্যবসায়ীর আড়াই লাখ টাকা ও পাঁচটি ফোন ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ছিনতাইকারীর চাপাতির আঘাতে আহত হয়েছেন আমিনুর রহমান নামের ওই ব্যবসায়ী।
আহত আমিনুল ইসলাম (৩৫) মহানগরীর কোনাবাড়ীর বাইমাইল সাইনবোর্ড এলাকার আবদুল মান্নানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাজী মার্কেটে বিকাশ এজেন্টের ব্যবসা করছেন।
আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় দোকান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এ সময় একটি সাদা প্রাইভেট কার থেকে দুজন লোক বের হয়ে আমার পথ রোধ করে। আমি ভয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তারা আমাকে চাপাতি দিয়ে কোপ দেয়। পরে আমি পড়ে গেলে আমার সঙ্গে থাকা ব্যাগে রক্ষিত আড়াই লাখ টাকা ও বিকাশের কাজে ব্যবহৃত চারটি বাটন ও একটি টাচ মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়।’
গাজীপুর মহানগর পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন বলেন, খবর পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তবে রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে মামলা হবে।
কেডিএম অটোরাইস মিলের মালিক কমল আগরওয়ালা বলেন, `আমি অসুস্থ। ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি আছি। সকালে শুনেছি রাইসমিল থেকে ম্যানেজার আজিজুলসহ তিনজনকে অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য আটক করেছে। বিষয়টি দুঃখজনক। মিলটিতে অসামাজিক কাজ হচ্ছে জানলে আজিজুলকে রাখতাম না। সে দুই বছর ধরে আমার মিলের ম্যানেজার। আমি চাই তদন্ত১৫ মিনিট আগে
ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম ধাপের ১৮ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংযোগস্থল গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস থেকে মদনপুর সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে, সময়ও কম লাগবে। আজ রোববার সকালে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ের এ অংশ উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন...২৯ মিনিট আগে
কক্সবাজারের মহেশখালীতে মৎস্য ঘের থেকে তুলে নিয়ে তোফায়েল আহমদ (৩৩) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার ভোরে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের কাউল্যার ব্রিজ সংলগ্ন বাঁশঝাড় থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে
পদত্যাগপত্রে দুই নেতা উল্লেখ করেছেন, গণঅধিকার পরিষদ স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভাজনের রাজনীতির দিকে ধাবমান। তারা বলেন, “জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হলেও গতানুগতিক ধারার বাইরে রাজনীতি করতে আমরা গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি শুরু করেছিলাম। তবে এখন আমাদের আর্দশের সঙ্গে সমঝোতা করা সম্ভব হচ্ছে না।”২ ঘণ্টা আগে