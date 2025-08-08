ছিনতাই শেষে পালানোর চেষ্টা, ধাওয়া করে প্রাইভেট কারসহ দুজন আটক

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পোশাক কারখানার শ্রমিককে প্রাইভেট কারে তুলে হাত-পা বেঁধে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর সময় দুজনকে আটক করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাদের কাছে থাকা প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়।
উপজেলার বলিয়াদি সড়কের গোসাত্রা এলাকা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে প্রাইভেট কারসহ দুই ছিনতাইকারীকে আটক করে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার ধামরাই থানার তেঁতুলিয়া এলাকার আলাউদ্দিন (৩৫) ও আবু তাহের তুষার (২৪)। তাঁদের কাছ থেকে পোশাককর্মীর ছিনতাই হওয়া ১৮ হাজার টাকা উদ্ধার এবং বৈদ্যুতিক কেব্ল লাঠি জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার বেলাল হোসেনের ছেলে শাহীন আলম কালিয়াকৈর থানায় মামলা করেছেন।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৯টার দিকে শাহীন আলম নামের একজন পোশাককর্মী সিরাজগঞ্জে যাওয়ার জন্য কালিয়াকৈরের চন্দ্রায় একটি বাস কাউন্টারের সামনে অবস্থান করছিল। এ সময় একটি প্রাইভেট কারে কয়েকজন এসে শাহীনকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন। সিরাজগঞ্জ যাওয়ার কথা বললে ছিনতাইকারী দল তাঁর কাছ থেকে ভাড়ার ৩০০ টাকা নিয়ে প্রাইভেট কারে তোলে।
পরে হাত-পা বেঁধে শাহীনের কাছে থাকা ১৮ হাজার টাকা ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্টে থাকা ৪০ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। এ সময় তারা শাহীনের মোবাইল ফোনও নিয়ে যায়। পরে শাহীনকে বলিয়াদি গোসাত্রা এলাকায় সড়কের পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। শাহীনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এসে টহল পুলিশের সহায়তায় ওই প্রাইভেট কারসহ দুজনকে আটক করা হয়।
কালিয়াকৈর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. যোবায়ের আজকের পত্রিকাকে জানান, আটক ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।
