Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গাজীপুরে হ্যান্ডকাফ খুলে আসামির পালানোর চেষ্টা

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০: ২৮
গাজীপুরে হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে আসামি পালানোর চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরে হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে আসামি পালানোর চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর জেলা জজ আদালত এলাকা থেকে ডাকাতি মামলার এক আসামির হ্যান্ডকাফ খুলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ–স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার আদালতে নির্ধারিত হাজিরা শেষে তাঁকে গারদখানায় নেওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে।

পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম মামুন ওরফে লাল চান ওরফে কালাচান (৩৫)। তিনি টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর থানার বেরবাড়ী খন্দকারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, আসামি কৌশলে হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে নিয়ে জজ কোর্টের মূল ফটকের সামনে দৌড়ে পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ ও উপস্থিত লোকজন চিৎকার করলে এলাকাবাসী দ্রুত পিছু ধাওয়া করেন।

পালিয়ে যাওয়ার পর আসামি একটি বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতর জঙ্গলে লুকানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে তাঁকে পুনরায় আটক করে।

এ বিষয়ে গাজীপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগমামলাআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর