রায়পুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে দুজনের কারাদণ্ড

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর রায়পুরায় মাদকবিরোধী অভিযানের সময় আটকের পর এক নারী মাদক কারবারি ও এক মাদকসেবীকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁরা হলেন কালা মিয়া (৪০) ও রুশানা (৬০)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার পৌর রাজনগর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাসুদ রানা।

অভিযানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মোফাজ্জল হোসেন ও তাঁর টিম তাঁকে সহায়তা করে। মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এ ধরনের তৎপরতায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইউএনও মাসুদ রানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কালা মিয়া ও রুশানাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় কালা মিয়াকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং রুশানাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে সাজা পরোয়ানা মূলে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নরসিংদীআটককারাদণ্ডঅভিযানঢাকা বিভাগমাদকমাদকবিরোধীজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতরায়পুরা
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

