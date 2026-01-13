২৪ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে দমনে শেখ হাসিনাকে সার্বিক সহযোগিতার অভিযোগে ২৪ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর অভিযোগ জমা দেন বৈষম্যবিরোধীদের লিগ্যাল সেল সম্পাদক মোতাসিম বিল্লাহ মাহফুজ। পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানানো হয়।
অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা হলেন, বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, ম্যাকসন্স গ্রুপ অব কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী খোকন, নর্দান ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম, লোটাস কামাল গ্রুপের চেয়ারম্যান আ হ ম মোস্তফা কামাল ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ওরফে শাহ আলম।
এ ছাড়া আরও রয়েছেন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম মান্নান কচি, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, দোকান মালিক সমিতি ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক হেলাল উদ্দিন, বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি হাতেম, এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান নাসিম মঞ্জুর, প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সানি, আনোয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান আনোয়ার পারভেজ, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক আব্দুল মোতালেব, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক বজলুর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক প্রীতি চাকমা, অটো মিউজিয়াম লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ ডন, বাংলাদেশ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির মহাসচিব জহিরুল ইসলাম জহির এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের ক্যাশিয়ার বি এম ইউসুফ আলী।
অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২২ জুলাই ইন্টারনেট শাটডাউন চলাকালে এসব ব্যবসায়ী সাবেক স্বৈরাচার ও সাজাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্দোলন দমনে সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও সার্বিকভাবে পাশে থাকার জন্য ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে একত্রিত হন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন নিউজ ও ভিডিও থেকে ওই আসামিদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের বক্তব্য থেকে ফ্যাসিস্ট অবৈধ সরকারের মসনদ টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, যেহেতু স্বৈরাচারী সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, তাই তাঁকে গণহত্যার সহযোগীরাও সমান দোষে দোষী। উল্লিখিত ব্যক্তিরা গণহত্যা বা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উৎসাহ, অর্থ দিয়ে সহায়তা, ষড়যন্ত্র এবং প্ররোচনা দান করেন, যা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর ৩ (২) (ছ) ধারা অনুযায়ী অপরাধ।
