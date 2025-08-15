Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু (৫০) ও সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন (৪৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গণভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একত্রিত হন। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে—এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরা কারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরা কারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার