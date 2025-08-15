মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু (৫০) ও সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন (৪৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গণভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একত্রিত হন। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে—এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু (৫০) ও সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন (৪৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গণভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একত্রিত হন। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে—এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে।
কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের দেখে কালো কাপড়ের চারটি পোঁটলা ফেলে পালিয়েছে চোরা কারবারিরা। পরে পোঁটলাগুলো খুলে বিজিবি ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করে। বিজিবি ৬৪ উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ শুক্রবার এক প্রেস...৪ মিনিট আগে
টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ হওয়া ৫ বছরের শিশু মাসুমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর বনানী এলাকায় ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের একটি সিসা বারে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাঁচজনকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে কুমিল্লা থেকে র্যাব গ্রেপ্তার করেছে।১৪ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে তিন দফা দাবিতে চলমান আমরণ গণ-অনশন তিন দিনের জন্য স্থগিত করেছেন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আশ্বাসে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন।২৯ মিনিট আগে