Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে মানববন্ধন হয়। আজকের পত্রিকা
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে মানববন্ধন হয়। আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকেরা।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা শহরের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে মানববন্ধন করা হয়। কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাব এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করাসহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের স্টাফ রিপোর্টার (কিশোরগঞ্জ) আশরাফুল ইসলাম।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের জেলা প্রতিনিধি মো. আল আমিনের সঞ্চালনায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জহত্যাঢাকা বিভাগজেলার খবরমানববন্ধনসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

সম্পর্কিত

প্রকাশ্যে সাংবাদিককে খুন, এ পরিবেশে নির্বাচন অসম্ভব: ফারুক হাসান

প্রকাশ্যে সাংবাদিককে খুন, এ পরিবেশে নির্বাচন অসম্ভব: ফারুক হাসান

চবি স্টেশনে দোকান নিয়ে দ্বন্দ্বে আহত ৩, প্রধান ফটকে তালা

চবি স্টেশনে দোকান নিয়ে দ্বন্দ্বে আহত ৩, প্রধান ফটকে তালা

বরিশাল স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষরা পদহারা, জুনিয়র নেতাদের নিয়ে সভা কেন্দ্রের

বরিশাল স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষরা পদহারা, জুনিয়র নেতাদের নিয়ে সভা কেন্দ্রের

নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করতে কাজ শুরু হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করতে কাজ শুরু হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার