পাকিস্তানি রিভলবার, চার গ্রেনেডসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ১৫
পাকিস্তানি রিভলবার। ছবি: সংগৃহীত
ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেডিয়াম এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পাকিস্তানি রিভলবার উদ্ধার এবং রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে চারটি গ্রেনেডসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

গতকাল রোববার রাতে ভাঙ্গা স্টেডিয়ামসংলগ্ন ‘ডা. কাজী ইউসুফ একাডেমির’ পেছনে জঙ্গলের ভেতরে ময়লার স্তূপে পরিত্যক্ত অবস্থায় অবৈধ অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে র‌্যাব-১০। এর আগে যাত্রাবাড়ী বিবির বাগিচা এলাকার ফ্যান্টাসি টাওয়ার থেকে গ্রেনেডসহ ফয়সাল খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সোমবার বিকেলে র‌্যাব-১০-এর সিনিয়র পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্ধার করা অস্ত্র দীর্ঘদিন ধরে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান আরও জোরদার করা হবে। উদ্ধার করা অস্ত্রসংক্রান্ত আলামতপরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অস্ত্রটি পাকিস্তানের তৈরি। এর গায়ে খোদাই করে ‘মেইড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।

এদিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে র‌্যাব-১০-এর অভিযানে গ্রেনেডসদৃশ চারটি অবিস্ফোরিত দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় ফয়সাল খান (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‌্যাব জানায়, গতকাল বিকেলে যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচার ফ্যান্টাসি টাওয়ারে অভিযান চালিয়ে শয়নকক্ষ থেকে ধাতব লিভার, সেফটিপিন ও রিংযুক্ত চারটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফয়সাল স্বীকার করেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার উদ্দেশ্যে এসব বিস্ফোরক তিনি মজুত করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিনিয়র পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার জানান, দেশের বিরুদ্ধে যেকোনো ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে র‌্যাব সর্বদা প্রস্তুত। জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে র‌্যাব ভবিষ্যতেও সর্বোচ্চ পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। দেশের জনগণের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয় ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

বিষয়:

ফরিদপুরউদ্ধারঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারভাঙ্গাজেলার খবর
