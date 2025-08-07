ফুটপাতে বসার জায়গা নিয়ে মারামারি, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ শহরে ফুটপাতে বসা নিয়ে বিরোধে এক হকারের মারধরে ইমান নামের আরেক হকার নিহত হয়েছেন। শহরের উকিলপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইমান সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জালকুড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি ফুটপাতে মেহেদী পাতা ও ফুল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
নিহত ইমানের স্ত্রী রোকেয়া বেগম বলেন, কয়েক দিন ধরে আফজাল নামের এক হকার নেতা ইমানের জায়গায় গাউছ নামের আরেক হকারকে বসানোর চেষ্টা করছিলেন। সকালে মেহেদী পাতা বিক্রি করার সময় হঠাৎ গাউছ এসে ইমানের কাছ থেকে মেহেদী পাতার ডালা নিয়ে ফেলে দেন। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হলে গাউছ ঘুষি মারেন ইমানকে। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইমানকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক বিনয় বাড়ৈ আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় নিহত ইমানের পরিবার হত্যা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
