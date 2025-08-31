নতুন সংবিধান রচনার দাবিতে কালীগঞ্জে এনসিপির উঠান বৈঠক

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উদ্যোগে এক উঠান বৈঠক হয়েছে। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের উত্তর খৈকড়া গ্রামে এ বৈঠক আয়োজিত হয়। বৈঠকে গণপরিষদ নির্বাচন, বিচারব্যবস্থার সংস্কার ও একটি নতুন সংবিধান রচনার মতো দাবি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নেতাদের মতবিনিময় হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক এম এম শোয়াইব। তিনি বলেন, ‘দেশের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন অপরিহার্য। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে বিচারব্যবস্থা হবে স্বাধীন এবং প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিত থাকবে।’ এ সময় তিনি উপস্থিত সবার কাছে তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ কেমন হবে—তা জানতে চান এবং একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।
বৈঠকে আরও ছিলেন এনসিপির কালীগঞ্জ থানার প্রতিনিধি মো. শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের গাজীপুর জেলা কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব সাইফ আহমেদ, সদস্য সৈকতসহ ছাত্রসংগঠনের নেতারা। বৈঠকে এলাকার মুরব্বি, নারী, যুবক, কিশোরসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়।
