চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর হাত-পা ভেঙে কুপিয়ে জখম

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে এক ব্যবসায়ীর হাত-পা ভেঙে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গত শনিবার রাতে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের চৌড়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই ব্যবসায়ীর বড় ভাই মাসুম মিয়া বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, উপজেলার বারদী ইউনিয়নের চৌড়াপাড়া পাচানী এলাকার মোতালিব মিয়ার ছেলে ডা. মামুনুর রশিদ স্থানীয় বাজারে ফার্মেসির ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একই গ্রামের মন্না মিয়ার ছেলে হারুন ও তাঁর লোকজন ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় কথা-কাটাকাটি হয়।
এর জেরে শনিবার রাতে মানুনুর রশিদ ফার্মেসি বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হারুনের নেতৃত্বে আসিফ, রায়হান, সুমন, সোহাগ, সেলিমসহ ৮-১০ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। এ সময় তাঁর হাত-পা ভেঙে ও কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে আশপাশের লোকজন মানুনুর রশিদকে প্রথমে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
মামুনুর রশিদের ভাই মাসুম মিয়া বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা না দেওয়ায় আমাদের পরিবারের ওপর শত্রুতা করে আসছিল চাঁদাবাজরা। শনিবার রাতে একা পেয়ে আমার ভাইকে কুপিয়ে জখম করে।’
সোনারগাঁ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
