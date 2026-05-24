কেরানীগঞ্জে ৩০০ টাকার বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

ঢাকার কেরানীগঞ্জের কালিন্দি এলাকায় পাওনা ৩০০ টাকার বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে জাহাঙ্গীর নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হুমায়ুন কবির (৪৪) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (২৪ মে) সন্ধ্যা ৬টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার কালিন্দি গ্রামের গোল্ডেন কমিউনিটি সেন্টারের সামনে রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। আটক হুমায়ুন কবিরের বাড়ি কেরানীগঞ্জের নেকরোজ বাগ এলাকায়। তিনি ফজলুল হকের ছেলে।
পুলিশ জানায়, বিকেল ৪টার দিকে পাওনা টাকা নিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে হুমায়ুন কবিরের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে হুমায়ুন ধারালো চাকু দিয়ে জাহাঙ্গীরকে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকার মিডফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে আটক করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি ধারালো চাকু উদ্ধার করা হয়।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল কুদ্দুস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘অভিযুক্ত ও নিহত উভয়েই মাদকসেবী। শুনেছি, পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
