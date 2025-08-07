Ajker Patrika
মাদারীপুরে ভিমরুলের কামড়ে প্রাণ গেল শিশুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ভিমরুলের কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলিফা নামের এক শিশু মারা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভিমরুলের কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলিফা নামের এক শিশু মারা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে ভিমরুলের কামড়ে আলিফা আক্তার (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে স্থানীয় নিরাময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটি মারা যায়। আলিফা মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের মধ্যের চর এলাকার রাজু মাতুব্বরের মেয়ে।

পুলিশ ও শিশুটির পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার মধ্যের চর এলাকায় বিকেলে বাড়ির পাশের রাস্তার ওপরে এক শিশুর সঙ্গে খেলা করছিল আলিফা। এ সময় রাস্তার পাশে থাকা ভিমরুলের বাসা থেকে হঠাৎ ভিমরুল এসে শিশুটির সারা শরীরে কামড়ায়। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে শহরের নিরাময় হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে শিশুটি মারা যায়।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
