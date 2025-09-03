মানিকগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার দায়ে একজনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
চতুর্থ শ্রেণির এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার দায়ে মো. আকবর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন মানিকগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল।
গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম এ হামিদ এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুহাম্মদ মাছুদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আকবর হোসেনের (৫০) বাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার গোবিন্দবাড়ী গ্রামে।
মামলার নথি থেকে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ওই শিশু স্থানীয় এক বাড়িতে গান শুনতে গেলে অভিযুক্ত আকবর হোসেন কৌশলে তাকে ডেকে নিয়ে যান। পরে শিশুটিকে দোকানের সামনে ধর্ষণচেষ্টা চালান। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে তার মা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মায়ের উপস্থিতি টের পেয়ে আকবর হোসেন পালিয়ে যান।
পরদিন (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) শিশুর বাবা শিবালয় থানায় মামলা করেন। একই বছরের ১৭ মে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। দীর্ঘ শুনানি ও ১০ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০২০)-এর ৯(৪)/খ ধারায় আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে এই দণ্ড দেন।
