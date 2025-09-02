Ajker Patrika
শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে মারধরের শিকার সওজ কর্মী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলার সময় সওজের সার্ভেয়ারকে লাঞ্ছিত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলার সময় সওজের সার্ভেয়ারকে লাঞ্ছিত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের সময় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের কর্মী মারধরের শিকার হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টায় দিকে উপজেলার ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত রবিউল ইসলাম সওজ গাজীপুরের সার্ভেয়ার। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আজ বেলা ১১টা থেকে মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা ভাঙা শুরু করে সওজ বিভাগ। ওই এলাকার পলক সিএনজি পাম্পের পাশ থেকে শুরু করে উত্তর দিকে মসজিদের পাশে পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা হয়েছে কিছু বহুতল ভবনের অবৈধ অংশবিশেষ।

স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানায়, অভিযান চলার একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা বাধা দেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। বেলা দেড়টার দিকে আভিযানিক দলের সঙ্গে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উত্তর দিকে অবস্থান করছিলেন। এ সময় দক্ষিণ দিকে অবস্থান করছিলেন সার্ভেয়ার রবিউল ইসলাম। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ স্থাপনার মালিকেরা রবিউল শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। রবিউলকে ধরে পলক সিএনজি পাম্পের পাশের একটি ভবনে নিয়ে যায় তারা। প্রচণ্ড মারধরে কপালে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান রবিউল। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলে এলে হামলাকারীরা তাঁকে রেখে চলে যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একাধিক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, সওজের কয়েকজন অসাধু কর্মকর্তা অবৈধ কয়েকটি স্থাপনা না ভাঙার শর্তে সেগুলোর মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। ফলে ওই স্থাপনাগুলো বাদ দিয়ে অন্যগুলো ভাঙা হচ্ছিল। এতে একটি পক্ষ খেপে যায়। একপর্যায়ে তারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও হামলা চালায়।

আহত সওজ কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

সওজের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশফাকুল হক চৌধুরী ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, তাঁর চোখে সবাই সমান। অবৈধ সব স্থাপনা ভাঙা হচ্ছিল। এখানে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানান তিনি। এ ছাড়া হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘হামলা করবে কেন? তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারত। আমি এই বিষয়টি দেখছি।’

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)অভিযানঢাকা বিভাগউচ্ছেদঅবৈধসওজজেলার খবর
