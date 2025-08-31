নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা অবৈধ এলপিজি গ্যাস সংরক্ষণাগারে র্যাব-১১-এর অভিযানে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মদনগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির বিপরীতে গড়ে ওঠা ওই গুদামে অভিযান চালায় র্যাব-১১-এর একটি দল। এতে নেতৃত্ব দেন র্যাবের এএসপি আল মাসুদ খান।
পরে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে গুদামের ম্যানেজার কাউসারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। এ ছাড়া আগামী দুই দিনের মধ্যে সংরক্ষিত মালামাল স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।
র্যাবের কর্মকর্তা আল মাসুদ খান জানান, কোনো বৈধ কাগজপত্র ও অনুমোদন ছাড়াই প্রায় ১২ হাজার কেজি এলপিজি গ্যাস মজুত রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি আবাসিক এলাকায় অবৈধ গুদাম স্থাপন ও অতিরিক্ত ওভারলোড সংরক্ষণের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল। অভিযানকালে গোডাউনের মালিককে পাওয়া না গেলেও ম্যানেজারকে আটক করা হয় এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
