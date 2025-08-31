Ajker Patrika
সোনারগাঁয়ে দলিল লেখককে হত্যায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. রিপন মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় দলিল লেখক মো. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া (৪৭) হত্যা মামলায় স্ত্রী মোসাম্মৎ শাহিনুর আক্তারকে (৩৪) যাবজ্জীবন ও স্ত্রীর প্রেমিক মো. রিপন মিয়াকে (৩৮) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে উভয়কে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তৃতীয় আদালতের বিচারক মো. আমিনুল হকের আদালত এ রায় দেন।

নারায়ণগঞ্জ আদালতের পুলিশ পরিদর্শক কাইয়ুম খান আদালতের রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রায় ঘোষণাকালে রিপন মিয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তবে শাহিনুর আক্তার পলাতক ছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শাহিনুর আক্তার সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকার মৃত আব্দুল আজিজের মেয়ে এবং রিপন মিয়া একই ইউনিয়নের চেঙ্গাইন এলাকার মৃত আবুল হাসেমের ছেলে।

মামলার বাদী নিহত ব্যক্তির বড় ভাই সোলায়মান ভূঁইয়া বলেন, ‘আদালতের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করে উভয়ের রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানাই।’

এ বিষয়ে আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. নজরুল ইসলাম মাসুম বলেন, ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মোসাম্মৎ শাহিনুর আক্তার ও তাঁর প্রেমিক মো. রিপন মিয়া স্বামী মোশারফ হোসেন ভূঁইয়াকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অজ্ঞান করে বাথরুমে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা ঘটনাটিকে ডাকাতি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ডাকাতির কোনো আলামত পায়নি। পরে এ ঘটনায় মোশারফ হোসেন ভূঁইয়ার বড় ভাই সোলায়মান ভূঁইয়া মামলা করেন। সেই মামলায় বিচার কার্যক্রম শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষণা করেন।

