গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে আইন বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে তাঁদের শিক্ষক ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে যাঁরা অপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
পরে সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মেহেদী হাসান, রাফি, ইশিতা, রামিম হোসেন, শাহ মিনহাজ,আব্দুর রহমান তানভির প্রমুখ বক্তব্য দেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির দাবি জানান।
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে আইন বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে তাঁদের শিক্ষক ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে যাঁরা অপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
পরে সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মেহেদী হাসান, রাফি, ইশিতা, রামিম হোসেন, শাহ মিনহাজ,আব্দুর রহমান তানভির প্রমুখ বক্তব্য দেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির দাবি জানান।
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় হুসনেআরা বেগম (৩০) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের ফুলতৈলছগাম (উত্তরপাড়া) গ্রামের নিজ বসতঘর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।১ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ ৩৪ দিন ধরে মানববন্ধন, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, মহাসড়ক অবরোধ করে আসছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউসিসি) বা সংস্থাটির কোনো প্রতিনিধি এ বিষয়ে এখনো যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ করেন৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের হামলা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ছাত্রদলের ভাঙচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।১০ মিনিট আগে
জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বন্য প্রাণী ও মাছের প্রজনন মৌসুম হওয়ায় জুন থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনে জেলে ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রাখে বন বিভাগ। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৯ সাল থেকে ওই কার্যক্রম চলছে। তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১ সেপ্টেম্বর আবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।৩৫ মিনিট আগে