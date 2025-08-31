Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ২৩
মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত
মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে আইন বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে তাঁদের শিক্ষক ড. রাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে যাঁরা অপ্রচার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।

পরে সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মেহেদী হাসান, রাফি, ইশিতা, রামিম হোসেন, শাহ মিনহাজ,আব্দুর রহমান তানভির প্রমুখ বক্তব্য দেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির দাবি জানান।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুঁশিয়ারি ববির শিক্ষার্থীদের

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুঁশিয়ারি ববির শিক্ষার্থীদের

চবি ও রাবির ঘটনায় জাবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

চবি ও রাবির ঘটনায় জাবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা