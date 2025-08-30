Ajker Patrika
সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ । ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ । ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের প্রধান ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর এবং কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (নিসিপি) নেতা-কর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীরা নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এতে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে ছয় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহেবুল্লাহ প্রধান, যুবশক্তির নেতা জাহিদুল হক বাঁধনসহ ছাত্র অধিকার পরিষদ ও যুবশক্তির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে আধা ঘণ্টা পর আন্দোলনকারীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর কাদির জিলানি বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের গিয়ে আমরা বুঝিয়ে বলতে তাঁরা রাস্তা ছেড়ে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। এখন গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদসোনারগাঁ
