রাজবাড়ীতে ১২ ফুট উঁচুতে কবর, শরিয়ত পরিপন্থী দাবি করে স্বাভাবিক করার হুঁশিয়ারি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় এক পিরের অনুসারীরা তাদের মৃত পিরকে মাটি থেকে ১২ ফুট উঁচুতে বেদি তৈরি করে দাফন করেছেন। এ ঘটনাকে শরিয়ত পরিপন্থী ও উসকানিমূলক আখ্যা দিয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটি। তারা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কবরটি ভেঙে স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে। তাদের দাবি না মানলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠনটি।
বুধবার রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের হলরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনটির নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জেলা ইমাম কমিটির সভাপতি ইলিয়াস মোল্লা বলেন, গত ২৩ আগস্ট নুরুল হক ওরফে নুরা পাগল নামের এক পিরের মৃত্যু হয়। অনুসারীরা তাঁকে স্বাভাবিকভাবে দাফন না করে মাটি থেকে প্রায় ১২ ফুট উঁচুতে বেদি তৈরি করে দাফন করেন। শুধু তাই নয়, ওই বেদিতে পবিত্র কাবা শরিফের রঙের প্রলেপও দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থী। এ ঘটনায় রাজবাড়ীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।
ইলিয়াস মোল্লা জানান, প্রশাসনের আশ্বাসে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যদি কবরটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে শুক্রবার থেকে রাজবাড়ীতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। এর পরের শুক্রবার কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জসহ আশপাশের জেলাগুলোতেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সবশেষে ঢাকা থেকে দেশব্যাপী ‘মার্চ ফর গোয়ালন্দ’ নামে একটি বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজবাড়ী জেলার আমির মো. নুরুল ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রাজবাড়ী শাখার সেক্রেটারি আরিফুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
