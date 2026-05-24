বিচারহীনতার সংস্কৃতি ধর্ষক ও অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করছে: মানবাধিকারকর্মী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ১৯: ২৩
রাজধানীর সেগুনবাগিচার ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্র্যাব) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন।

রাজধানীর পল্লবীতে ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে রাষ্ট্র এবং সমাজের ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ও নেত্রী স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট এলিনা খান। আজ রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচার ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্র্যাব) মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন এভাবে থেমে যাওয়া শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি সমগ্র জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়া বর্বরতা। তিনি বলেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরে শিশু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়লেও অধিকাংশ মামলায় বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। তদন্তে গাফিলতি, ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্ট পেতে দীর্ঘসূত্রতা এবং উচ্চ আদালতে বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকার কারণে অপরাধীদের মধ্যে দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। বিচার বিলম্ব মানেই অনেক ক্ষেত্রে বিচার অস্বীকার।

সংবাদ সম্মেলনে অতীতের একাধিক আলোচিত ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে এলিনা খান বলেন, দ্রুত বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা অনেক সময় পার পেয়ে যায়। মাগুরার আছিয়া হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতে দ্রুত রায় হলেও উচ্চ আদালতে শুনানি বিলম্বিত হওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এ আইনজীবী বলেন, শিশুটির বাবা ‘আমি বিচার চাই না’ বলে যে হতাশা প্রকাশ করেছেন, তা রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। তবে এই শিশুটি হত্যা মামলায় দ্রুত তদন্ত ও বিচার সম্ভব বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। কারণ, মামলার আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রয়েছে ও আলামতও উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন, দ্রুত ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্ট প্রদান, সাক্ষী সুরক্ষা নিশ্চিত এবং উচ্চ আদালতে দ্রুত শুনানির দাবি জানানো হয়।

