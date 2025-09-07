Ajker Patrika
কাজী নাবিলের মা আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদের মা ও জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া এই অনুমতি দেন।

আমিনা আহমেদের পক্ষে তাঁর আইনজীবী বিদেশ যাওয়ার অনুমতির জন্য আবেদন করেন। শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঢাকা বার ইউনিটের সভাপতি খোরশেদ আলম। শুনানি শেষে আদালত এক মাসের জন্য বিদেশে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

আইনজীবী আবেদনে উল্লেখ করেছেন, আমেনা আহমেদ ৮০ বছর বয়স্ক। তিনি অসুস্থ। নিয়মিত ব্যাংককে চিকিৎসা করান। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে বিদেশ যেতে হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে বিশেষ পিপি মীর আহমেদ আলী সালাম বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি আদালতকে বলেন, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে আমিনা আহমেদের বিরুদ্ধে। শুনানি শেষে আদালত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে অনুমতি দেন আমিনা আহমেদকে।

এর আগে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একই আদালত গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কাজী নাবিল আহমেদ, তাঁর মা আমিনা আহমেদ এবং দুই ভাই কাজী আনিস আহমেদ ও কাজী ইনাম আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন।

আবেদনে বলা হয়, জেমকন গ্রুপের বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক জালিয়াতি ও অন্যান্য দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন অভিযোগ দুদকে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। দুদক আরও জানতে পেরেছে, জেমকন গ্রুপের কর্ণধার সাবেক সংসদ সদস্য নাবিল আহমেদসহ তাঁর মা এবং ভাইয়েরা সেই অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানের কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কাজী নাবিলের ভাই ইনাম আহমেদকেও এর আগে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

